Diritto della persona. Valeria Vezzosi entra in commissione

EMPOLI

Il Consiglio nazionale forense, dopo aver nominato i componenti interni delle commissioni per il quadriennio 2023-2026, ha proceduto alla nomina dei componenti esterni di ciascuna commissione. Le commissioni sono chiamate a elaborare indicazioni per l’intera classe forense e a proporre temi di interlocuzione fra l’avvocatura e le istituzioni. L’avvocato Valeria Vezzosi del foro di Firenze, che ha lo studio a Empoli, è stata chiamata a far parte della commissione Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, presieduta dalla collega Daniela Giraudo. Vezzosi è iscritta all’albo dal 1995, ha studio in Empoli e si occupa di diritto della persone, della famiglia e dei minorenni. È componente della commissione consiliare dell’ordine di Firenze dedicata al diritto di famiglia e minori, mediatore familiare professionista Aims dal 2016, coordinatore genitoriale, socio professionista didatta e membro del direttivo Associazione coordinazione genitoriale sistemica. Per il Comune di Empoli è stata presidente del comitato Pari opportunità per due mandati (20122015).