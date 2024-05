Diritti e welfare. Incontro con il Pd

Il Partito Democratico organizza un incontro dal titolo ’Diritti, tutele, welfare. La sfida per un lavoro dignitoso nell’era digitale’, che si terrà venerdì alle 21 alla Vela Margherita Hack di Avane. "Il tema del lavoro e dei diritti è sempre stato centrale per il Pd e oggi, anche alla luce dei tanti, troppi, morti sul lavoro, dobbiamo farne una delle priorità e portare avanti la battaglia sulla sicurezza sul lavoro, sul salario minimo, sul lavoro giusto, sui diritti e sul welfare anche in considerazione dell’influenza del digitale nel mondo del lavoro e non solo" spiega Simone Falorni, segretario dem. All’incontro, fra gli altri, prenderanno parte Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, Alessandra Nardini, assessora lavoro Regione Toscana, Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, deputato e membro della commissione lavoro e Paola Galgani, segreteria Cgil Toscana.