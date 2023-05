“Dilaga ovunque“ arriva a La San Paolo

“Dilaga ovunque“ è il nuovo romanzo di Vanni Santoni (nella foto) e sarà protagonista della presentazione organizzata da La San Paolo Libri e Persone di Empoli per venerdì a partire dalle ore 18. A dialogare con l’autore sarà Gianluca Garappa. Il libro tratta la nascita dei graffiti, che si perde nella notte dei tempi fino alle grotte di Lascaux o alle incisioni sulle pareti di Pompei. Di certo è a partire dai primi anni Settanta del secolo scorso, tra i ragazzini dei quartieri poveri che iniziano a taggare le strade di Philadelphia e New York, che il fenomeno prende piede, esplode e dilaga in tutto il mondo.

Da allora è un proliferare di nomi, un evolversi di stili e filoni in cui è quasi impossibile mettere ordine. Nonostante la repressione sempre più dura e l’ossessione per il decoro, oggi i graffiti sono ovunque. La street art si vende nelle case d’asta, si usa in pubblicità, diventa addirittura strumento della speculazione immobiliare.

Cosa è rimasto dello spirito clandestino delle origini? Per scoprirlo, questo romanzo ci porta tra gallerie d’arte e depositi dei treni, con il cappuccio della felpa tirato su e un paio di bombole nello zaino, a sentire l’odore della vernice e l’adrenalina che sale improvvisa, muovendosi nel buio per mordere la carne della città e rivendicare il diritto di esistere in uno spazio urbano dominato dalle logiche del profitto.