Diego Ceretta. Suonerà Brahms e Schumann

EMPOLI

Per la prima volta il direttore principale dell’Orchestra della Toscana, Diego Ceretta, sarà a Empoli. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21 presso il Palazzo delle Esposizioni in occasione del terzultimo concerto della stagione promossa dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. La serata, si aprirà con l’esecuzione del brano “Salvador, Impressioni surrealiste“, opera del quarantenne Fabio Massimo Capogrosso ispirata ai dipinti di Salvador Dalì. Insieme al violoncellista Enrico Bronzi, poi, l’Orchestra della Toscana guiderà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo fra le sonorità di Robert Schumann, il mentore, e Johannes Brahms, il predestinato. Di Schumann sarà eseguito il “Concerto per violoncello e orchestra“, un ‘pezzo sereno’ come ebbe modo di asserire il compositore stesso. Di Brahms, la “Sinfonia n. 1“, conosciuta anche come ‘Decima di Beethoven’, che fu composta nel 1876 a distanza di ben ventitré anni dall’assegnazione al giovane talentuoso Brahms di questo storico compito proprio da parte dello stesso Schumann. Anche per questo concerto sono attive le promozioni Porta un amico e Musica x 2 – Share the music (informazioni allo 0571 711122 o via mail a [email protected]).

Classe 1996, Ceretta ha studiato presso il Conservatorio di Milano diplomandosi a pieni voti in Violino, in Composizione e in Direzione d’orchestra. Dal 2017 ha diretto moltissime orchestre nazionali e internazionali, cimentandosi sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. Enrico Bronzi, violoncellista e direttore d’orchestra, è nato a Parma nel 1973. Nel 1990 fonda il Trio di Parma, con il quale ha suonato nelle più importanti sale da concerto del mondo e con cui si è imposto in molti concorsi internazionali ricevendo, peraltro, il Premio Abbiati della critica musicale italiana. Dal 2001 inizia un’intensa attività solistica ed inoltre è professore presso l’Universität Mozarteum di Salisburgo in Austria, oltre ad avere quattro incarichi in qualità di direttore artistico.