Di Mauro: "Pronti a fare opposizione ascoltando le persone"

Un augurio di buon lavoro, pur senza risparmiare qualche "stoccata", al riconfermato sindaco Alessandro Giunti e alla sua squadra di governo. E una mano tesa a Viviamo Capraia e Limite, per collaborare come forze di opposizione distinte. È così che Emanuel Di Mauro, capogruppo del centrodestra, ha commentato l’insediamento del nuovo consiglio comunale avvenuto nei giorni scorsi. "La nuova giunta vede in sintesi l’estromissione di Gabriele Paci e l’ingresso di Edoardo Antonini, ex-presidente della Pro Loco – ha detto –: ho intenzione di collaborare, senza snaturare il centrodestra, con la civica di Guicciardo Del Rosso: anche se distanti culturalmente, sul piano del bene per Capraia e Limite siamo concordi. Essere all’opposizione ci impegnerà tantissimo e faremo quanto possibile per stare al passo con le esigenze che la popolazione ed il territorio stesso ci prospetteranno, contestualmente alle prerogative di chi è in minoranza e non fa solo politica".