Demolizione ex Montecatini. Cantiere avanti a pieno ritmo. L’opera va completata nel 2026

Il cantiere che interessa l’ex-Montecatini sta procedendo a pieno ritmo: gli operai sono impegnati in questi giorni nelle opere di demolizione che stanno interessando il complesso produttivo, con l’eccezione del cosiddetto "paraboloide". Lo ha fatto sapere un paio di giorni fa fa il Comune, a proposito dello stato d’avanzamento del recupero della zona.

Un’opera finanziata con fondi del Pnrr (il piano nazionale di ripresa e resilienza), che in questo primo lotto incentrato sul demolire i fabbricati esistenti e sul realizzare otto alloggi di "housing sociale" prevede un esborso di circa 1,3 milioni di euro. Nelle scorse settimane, durante l’esecuzione delle opere relative allo smontaggio e alla rimozione delle parti contenenti amianto, alle operazioni di pulizia delle aree e dei lavori preparatori ai fini delle demolizioni vere proprie degli edifici oggetto di appalto, erano a quanto pare emerse "notevoli quantità di accumulo di residui derivanti dalla decomposizione di materiale di origine vegetale frammisto a terre", come si leggeva nel documento che richiedeva un intervento di bonifica pubblicato sul sito del Comune sul finire dello scorso mese proprio per rifare il punto della situazione.

Un lavoro che l’amministrazione comunale uscente aveva ad ogni modo fatto sapere di aver previsto e che non dovrebbe comportare ritardi significativi: l’obiettivo resta quello di completare l’intera opera entro i primi tre mesi del 2026, secondo quanto previsto dalle tempistiche del piano nazionale di ripresa e resilienza.

G.F.