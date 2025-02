Defibrillatori nelle frazioni: "Li metteremo ovunque"

Il progetto "Montespertoli ci sta a cuore" prosegue spedito con l’ installazione di una nuova postazione DAE (Defibrillatore Semi Automatico Esterno) nella frazione di Bonitaccio, dopo quelle di Montagnana e Lucignano delle scorse settimane. Anche San Quirico è stato interessato da un cambiamento per il Dae, che è stato posizionato proprio nel centro della frazione, al Circolo Arci, da dove si trovava, cioè l’ambulatorio, mentre a Botinaccio è stato messo al Bar Pizzeria Silvano, da sempre punto di riferimento per tutta la zona. Queste apparecchiature sono state messe a disposizione della comunità grazie all’impegno dei cittadini e delle associazioni locali come anche nel caso di Botinaccio dove la famiglia Cianti e tanti amici e cittadini, nello scorso autunno, parteciparono a una raccolta fondi. "Un apparecchio che salva la vita alle persone. Averli dislocati in oltre 14 punti su tutto il territorio comunale è fondamentale per accorciare i tempi di intervento – tiene a precisare il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini - con l’obiettivo di installarne altri 4 prima della fine dell’anno coprendo anche le frazioni di Anselmo, Baccaiano e Il Pino." Tutti le postazioni, comprese quelle all’ interno delle scuole del territorio, sono mappate dal 112 e gestite per la loro manutenzione, grazie al prezioso aiuto della P.A. Croce D’Oro Montespertoli. "Un progetto nato diversi anni fa grazie allo stimolo dell’Associazione Cardio Trapiantati e di Maria Nesi in particolare – conclude Mugnaini - che oggi viene portato avanti anche grazie all’impegno di molte associazioni e cittadini del territorio e questo non può che rendere la nostra comunità orgogliosa." In contemporanea alle installazioni saranno effettuati, durante questo periodo, anche i corsi alla popolazione per l’utilizzo del DAE da parte dei formatori della P.A. Croce d’ Oro Montespertoli. Il primo si terrà il 26 Febbraio alle 20.30 nella sala polivalente dell’ ex Circolo di Lucignano, da poco ristrutturato, per poi proseguire, con data ancora da stabilire, a Botinaccio e nelle altre frazioni montespertolesi, così da formare quante più persone possibili per poterlo utilizzare. Per chi vorrà partecipare al corso a Lucignano è possibile contattare Andrea al 331 5612240 oppure inviare una email a: [email protected].

