Defibrillatori in regalo ai Comuni. La missione dell’azienda Maintech

Quattro defibrillatori da donare nell’arco di un triennio, ad altrettante realtà comunali. E uno degli strumenti arriverà proprio a Capraia e Limite, con l’avallo del Comune e della Pro Loco. È l’iniziativa che intende mettere in atto da qui al 2027 la Maintech, un’azienda di Vinci che progetta e produce macchinari e sistemi completi per materiali in granuli e in polvere. L’impresa, che ha sede a Sovigliana, a quanto pare ha espresso l’intenzione di regalare un defibrillatore al Comune di Vinci e ad ognuno dei tre Comuni limitrofi: Cerreto Guidi, Empoli e, per l’appunto, Capraia e Limite. Le consegna avverranno a cadenza annuale, da quest’anno al 2027. La prima cerimonia è stata fissata per il 6 ottobre prossimo, quando dovrebbe avvenire la prima consegna. La società richiedente intende a quanto pare organizzare, nel giorno in cui avverrà l’inaugurazione di ogni defibrillatore, anche una raccolta di iscrizioni per un corso gratuito per l’uso del dispositivo.

Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi dai dirigenti della ditta in questione alla giunta Giunti, che ha concesso il patrocinio: ogni strumento sarà consegnato al sindaco del Comune coinvolto, al termine di una breve cerimonia. Deve essere ancora ufficializzato il luogo e l’orario della consegna, ma c’è uno schema di massima: il defibrillatore previsto per Capraia e Limite dovrebbe essere consegnato dal titolare dell’azienda al sindaco Alessandro Giunti nel 2027. La prima consegna del prossimo ottobre dovrebbe quindi riguardare Vinci, mentre il prossimo anno dovrebbe toccare ad Empoli e nel 2026 a Cerreto.