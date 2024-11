Defibrillatore per la comunità allo Skatepark di Sovigliana

Un defibrillatore a disposizione della comunità di Sovigliana, a dimostrazione del forte legame con il territorio in cui Maintech opera da anni con passione e competenza. La Maintech, azienda fondata nel 2011 e con sede proprio nella frazione vinciana, ha compiuto questa importante scelta ed era presente con i fondatori Susanna Vigni, Gabriele Cenci e Mario Masciadri all’inaugurazione dell’apparecchio posizione allo Skatepark di piazza della Costituzione. "Il Dae sorge in una zona di grande interesse non solo per la presenza dello skate park – commenta il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, presente all’iniziativa – dove nel 2025 sorgerà anche un campo da volley oltre agli altri impianti già presenti. Abbiamo fatto investimenti per rendere quest’area pubblica sportiva di facile accesso alle nuove generazioni. Il progetto di Maintech ha il fine di sensibilizzare al tema della sicurezza e del benessere, riguardando anche i comuni di Empoli, Cerreto Guidi e Capraia e Limite, questo lo rende con una valenza di ancor più spessore. Ringrazio l’azienda benefattrice che rappresenta un fiore all’occhiello del nostro territorio".