Danni da maltempo. A Vinci il via ai lavori di ripristino delle frane

Sono ormai trascorse tre settimane dall’alluvione che a metà dello scorso mese ha duramente colpito l’Empolese, causando molteplici danni. Vinci e Capraia e Limite sono stati fra i Comuni più colpiti e gli strascichi lasciati dall’evento atmosferico sono ancora attuali. Iniziando dal territorio vinciano, con l’amministrazione comunale che ha annunciato una serie di operazioni di ripristino resesi necessarie dopo gli smottamenti dovuti alle forti piogge. "A Vinci, a breve, saranno eseguiti lavori urgenti di messa in sicurezza delle strade del Montalbano interessate dalle frane – ha confermato il sindaco Daniele Vanni – per questo motivo abbiamo previsto l’interruzione della viabilità in alcuni tratti". Si parte da Salvino, dove i veicoli non potranno passare oggi dalle 9 alle 16, quando gli operai effettueranno un intervento di disgaggio in via Pistoiese. Poi l’attenzione andrà a Faltognano: da lunedì a mercoledì prossimo sarà chiuso totalmente il passaggio in località Molin del Gatto, per lavori di installazione guardrail e bitumatura. Sempre da lunedì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17.30 non si potrà passare da Sant’Amato. Inizierà infatti l’operazione di messa in sicurezza del versante di Balenaia ed il provvedimento rimarrà in vigore sino al termine dei lavori.

A Capraia e Limite, i consiglieri di Siamo Capraia e Limite Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli hanno puntato il dito contro il rinvio della seduta comunale prevista per lo scorso mese. Un rinvio per ragioni logistiche, deciso per dare modo all’amministrazione di focalizzarsi sull’emergenza-maltempo. Ma Razzuoli e Di Mauro avrebbero preferito un intervento del sindaco Alessandro Giunti in consiglio, per fare il punto. "Abbiamo depositato un’interrogazione cercando di capire come il Consorzio di Bonifica abbia intenzione di operare – hanno dichiarato i due esponenti del centrodestra – visto che ad oggi risultano filmati e foto che mostrano accumuli di materiale vegetale che, in caso di nuova perturbazione, potrebbero creare ostacoli ai corsi d’acqua".