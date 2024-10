Danilo Leoncini. Il ceramista che dipinge

Un personaggio-simbolo dell’economia della ceramica locale, un creativo a 360 gradi. È stata inaugurata la mostra personale dell’artista Danilo Leoncini alla Saletta La Spiga alla Casa del Popolo di Montagnana val di Pesa. Presenti all’inaugurazione oltre all’artista anche il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e Massimo Tosi, docente di storia dell’ arte e membro onorario dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze insieme al curatore Alessandro Poggianti. "È la prima mostra che faccio – commenta Leoncini – mi hanno convinto i miei amici, i parenti e mio cugino Massimo Tosi". Oltre trenta le opere esposte, raffiguranti dalla chiesa di Sant’Ippolito, al Mulinaccio fino alla costa con scorci di mare ma soprattutto case coloniche sparse nel territorio montespertolese con i cipressi e gli ulivi e “ruderi” per far conoscere la realtà contadina. Leoncini, apprezzatissimo in Valdelsa, vanta una lunga carriera da ceramista come titolare della Ceramiche Leona di Montespertoli, poi una volta in pensione si è dedicato alla pittura realizzando con i pastelli ad olio opere straordinarie. "Complimenti a Danilo, che abbiamo conosciuto per le sue opere in ceramica – conclude il Sindaco Alessio Mugnaini – e oggi è un piacere scoprirlo anche in questa nuova veste. Le sue opere, particolarmente suggestive, riescono a coinvolgerci profondamente, lasciando emozioni intense in chi le osserva." La mostra, patrocinata dal Comune di Montespertoli e dalla Regione Toscana, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20 fino a novembre. Per informazioni: 0571 671314.