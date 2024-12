Dall’ex palestra a via Allende: ecco il piano

Interventi complessivi per quasi 2,8 milioni di euro, suddivisi nell’arco del prossimo triennio. È quel che prevede il piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione approvato nel corso della scorsa seduta del consiglio comunale. Dando un’occhiata all’elenco, a oggi è l’annualità 2025 ad avere la maggior previsione di investimenti in termini economici, ammontanti a circa 2,5 milioni: il più economicamente rilevante riguarda l’opera di manutenzione straordinaria della rete paramassi a monte di via Allende, a Capraia (che richiederà circa 905mila euro). Segue, a ruota, l’intervento di consolidamento e ristrutturazione dell’ex palestra Canottieri di Limite, che ammonta a circa 725mila euro.

Sono inoltre previsti 407mila euro per ripristinare e consolidare il versante franato in località Castra, per un altro lavoro che rientra nell’ambito della manutenzione del territorio. Al pari dell’operazione manutentiva da 325mila euro che dovrà interessare via del Castello. A far da ponte fra il prossimo anno e il 2026 sarà la realizzazione di una copertura sull’area archeologica ’Le Muricce’: si prevedono 100mila euro per il 2025 ed altri 62mila nell’annualità 2026 (rappresentando in questo caso l’unico intervento rilevante). Per quanto concerne infine il 2027, la priorità in termini di lavori pubblici è a quanto pare rappresentata dalla realizzazione di nuovi loculi per il cimitero di Capraia, a fronte di un’opera da 200mila euro.