Dalle mostre d’arte alla musica. Tanti eventi aspettando Mercantia

Una serie di mostre che riguarderanno anche la figura di Boccaccio, una delle quali farà indirettamente da apripista alla trentaseiesima edizione di "Mercantia". Sono le prime iniziative culturali messe in cantiere nel corso di questo 2024, che dovrebbero essere presentate a breve. Sono in particolare state approvate tre esposizioni che riguarderanno in primis Palazzo Pretorio, nell’ambito di un piano di valorizzazione degli spazi che dovrebbe poi culminare con le celebrazioni per il seicentocinquantesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Boccaccio che cadranno il prossimo anno (e in vista delle quali l’amministrazione ha previsto una serie di interventi sull’edificio, fra i quali il recupero di alcuni locali a beneficio dei visitari).

La prima mostra dovrebbe oltretutto essere inaugurata il prossimo 2 marzo: secondo le prime anticipazioni trapelate già in questi giorni dovrebbe intitolarsi "Stars and Stones" e sarà visitabile sino al 12 maggio successivo. L’esposizione, a cura del pittore calabrese Vincenzo Marsiglia, "dialogherà interamente con il borgo e il suo più famoso cittadino, Giovanni Boccaccio". Ma ovviamente non è finita qui...

Stando al programma, ci saranno due installazioni luminose: una sulla torre di Casa Boccaccio, una nella loggia esterna di Palazzo Pretorio. La mostra sarà allestita nelle sale del primo piano del palazzo, dove oltre alle opere di "arte digitale" sarà allestita un’esposizione di alabastri. Dal prossimo 18 maggio sarà invece inaugurata "Double Vision", di Caterina Tosoni: sculture ed installazioni legate al tema dell’ecologia, con l’utilizzo di materiali di riciclo, che rimarranno esposte a Palazzo Pretorio sino al 15 settembre prossimo.

A quel punto, dal 21 settembre, sarà inaugurata la terza ed ultima mostra del lotto: "Spostare lo sguardo", di Carla Bedini. Si tratta di quaranta opere d’arte caratterizzate da tecnica mista su garza (avvolta su legno trattato con stucco) che i visitatori potranno osservare sino al 12 gennaio del 2025.

C’è però attesa anche per "Mercantia", che inizierà il prossimo 17 luglio per chiudersi il 21: la manifestazione regina per definizione che attira visitatori da ogni provincia. Il programma definitivo della manifestazione sarà ufficializzato, più avanti, ma sono già trapelati i primi punti fermi: l’idea poetica di quest’anno sarà ad esempio rappresentata da "Il trionfo del sole". Una poesia del poeta russo Aleksandr Puskin, vissuto nei primi decenni dell’800: "Di fronte all’alba luminosa ogni sofisma vacilla e muore sfiancato dall’imperitura scintilla della ragione. Salutiamo l’alba e dissolviamo l’oscurità". Una prima associazione del trionfo del sole può essere quella ecologica: energie rinnovabili, pannelli solari.

Durante la kermesse verrà, inoltre, reso omaggio al grande maestro Giacomo Puccini, una scelta non casuale vista l’occasione del centenario della sua dipartita, che cade proprio quest’anno: l’aria "Nessun dorma" sarà infatti riproposta in più interpretazioni.

Ma verrà ricordato anche Ferruccio Busoni: il musicista empolese sarà idealmente protagonista di uno spazio dove le sue musiche per pianoforte saranno la colonna sonora di una mostra dedica a Turandot. Per quel che riguarda la cultura insomma, la cornice c’è già. Resta da riempire il quadro.

