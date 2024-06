Dalle antenne alle telecamere. Il Comune e la parrocchia rinnoveranno l’accordo

Una convenzione che sarà valida almeno sino al 2029 (con la possibilità di essere rinnovata automaticamente per altri cinque anni, arrivando così al 2034) che andrà a disciplinare la gestione delle cinque antenne già installate sul tetto della chiesa di Fibbiana, strumenti che hanno l’obiettivo di alimentare il sistema di videosorveglianza della zona. Questo è l’impegno reciproco che sono pronti a sottoscrivere l’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino e la parrocchia di Santa Maria a Fibbiana. Il Comune ha approvato proprio pochi giorni fa lo schema di convenzione, per un’operazione che nelle intenzioni dell’ente comunale dovrà assicurare un monitoraggio più capillare del territorio, anche nell’ottica di contrasto agli episodi di vandalismo concretizzatisi nei mesi scorsi in altre zone del territorio.

Le antenne a pannello che sono state posizionate sull’edificio religioso, secondo quanto si legge nello schema di convenzione, "raccolgono i dati dalle varie telecamere posizionate nella frazione, per poi trasmetterli al sito del cimitero del castello che a sua volta li inoltra alla polizia municipale". Una posizione strategica, in quanto l’altezza degli strumenti garantisce una buona visibilità in termini di trasmissione del segnale. Il nuovo documento prevede infine il versamento da parte del Comune di un rimborso annuo di 263 euro a favore della parrocchia per tutta la durata dell’accordo, a titolo di rimborso dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle antenne.

G.F.