Dal palco di Sanremo alle origini. I Bunker44 tornano e fanno il pieno. La festa per 1.500 alla Vela Hack

Una giornata all’insegna della musica, ripercorrendo la storia del giovane collettivo di Villanova: per festeggiare i 6 anni dalla fondazione del gruppo, i BNKR44 il regalo lo hanno fatto ai loro fan con “Tocca il cielo Fest“. Un’occasione per i cinque di esibirsi davanti al proprio pubblico che, in visibilio, li ha aspettati fino alle 22: il festival è infatti iniziato alle 17.15, seguendo una scaletta che ha portato a La Vela ben sei artisti diversi, tutti con un passato di collaborazione con i BNKR44, per poi sfociare nella grande esibizione finale dei beniamini del territorio, a partire dallo show a metà tra la musica e il misticismo di Azzurro, passando per i brani rap di Ele A e 18K, senza dimenticare un’altra componente della scuola di cantautorato empolese, Emma Nolde. Questi ultimi tre, poi, hanno accompagnato i BNKR44 sul palco per esibirsi nei loro featuring, presenti nel nuovissimo album del collettivo. Una scelta, quella della data del 4 aprile, che va anche a braccetto con l’uscita del loro ultimo disco, chiamato appunto “Tocca il cielo“, di cui hanno suonato molte tracce, oltre ad altre del loro repertorio musicale. E non solo musica: è stata anche allestita una piccola mostra con oggetti di scena, foto di repertorio e memorabilia del collettivo di Villanova.

Il concerto non ha deluso le aspettative degli oltre 1.500 spettatori presenti: due ore di show, una scenografia creata ad hoc, tanta musica e anche un momento dedicato ai festeggiamenti, quando Ghera (il manager del BNKR44, ndr.) ha portato una torta sul palco, col pubblico che ha accompagnato la scena intonando “Tanti auguri a voi“. Un evento senza precedenti per il territorio, una ’spinta dal basso’ di cinque ragazzi che hanno preso coraggio e si sono fatti strada emergendo dalla provincia, restituendo poi alla stessa provincia una giornata di festa. Senza mai dimenticarsi delle origini, anzi, rivendicando quanto hanno ottenuto, come canta Faster in “Castello d’oro“, "Nati sbagliati, ma da una piccola provincia abbiamo fatto ciò che non ha fatto nessun altro". Presenti alla serata anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che ha documentato sulle sue pagine social l’evento con tanto di "I love Villanuova" di corredo, lo slogan già usato in precedenza dai cinque nella loro partecipazione a Sanremo. Già l’11 febbraio scorso i ragazzi parlavano di questo ritorno con orgoglio: JxN spiegava che "tornare in zona significa restituire tutto ciò che abbiamo ricevuto: ispirazione, supporto e autenticità. È un fatto di gratitudine e responsabilità". Con la speranza, condivisa anche dal pubblico, che quello di venerdì possa diventare un appuntamento annuale.

Damiano Nifosì