Dai ladri ai vandali: auto nel mirino. Esplode la rabbia: "Raffica di casi"

Una macchina rubata. In centro. E non è la prima volta che accade. Tant’è che proprio sui social, dove la vittima ha rivolto un appello dopo il fatto, è esplosa tutta la rabbia dei cittadini. "A me per la seconda volta alla Ferruzza è stata rigata la macchina: tremila euro di danni. Fucecchio è diventato un paese invivibile", commenta amareggiata una cittadina. E di seguito un altro: "anche a noi hanno rigato tutta la macchina vicino la Chiesa della Ferruzza". Vandalismi, poi, riferiscono altri, erano già accaduti qualche mese fa. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, appunto, è di pochi giorni fa: una Mini Countryman, che la proprietaria aveva parcheggiato in piazza XX Settembre, proprio in centro, è sparita nel nulla.

La proprietaria si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia, e poi ha lanciato anche un appello attraverso i social network con la speranza di ricevere informazioni utili per ritrovare la macchina sulla quale ci sono indagini in corso. Ma anche per informare gli altri concittadini di quello che è accaduto. Prestare attenzione è importante. Visto che nel giro di poco tempo ci sono stati casi nel Comprensorio del Cuoio, di cui uno proprio a Fucecchio un paio di mesi fa. A volte le auto vengono prese da bande di malviventi dedite all’attività predatoria: mezzi rubati per compiere altri furti e poi abbandonate, semidistrutte, da qualche parte. E’ capitato, infatti, che auto rubate siano state ritrovate qualche tempo dopo, ma in pessime condizioni dopo essere state utilizzate dai ladri con disinvoltura per darsi alla fuga dopo aver commesso altri reati. Fra le varie possibilità, quando una macchina sparisce, è che sia stata presa proprio da qualcuno che è intenzionato a compiere altri delitti.

Poi c’è la questione dei vandalismi e delle auto rigate nei posteggi; un fenomeno che in alcuni momenti torna ad acuirsi e contro il quale la lotta è davvero difficile. Un fenomeno che desta sgomento e rabbia: far sistemare l’auto costa tantissimi soldi, se il mezzo non è coperto da assicurazione contro gli atti vandalici. E, cosa importante, sarebbe quella di riuscire a individuare i responsabili in modo che debbano rispondere del reato di danneggiamento. Un aiuto, anche in questi casi, può arrivare alle telecamere di videosorveglianza nel caso in cui la zona in cui accade il fatto è coperta dagli occhi elettronici.

C. B.