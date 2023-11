Da Marcignana a Campi Bisenzio per aiutare

EMPOLI

Solidarietà ma anche un aiuto concreto a chi in questo momento si trova con la casa allagata, i garage e gli scantinati sott’acqua; chi ha perso tutti i sacrifici di una vita e purtroppo anche familiari o persone care. A pochi chilometri c’è chi ha bisogno di un aiuto. Così questa mattina il comitato "Marcignana non si piega" ha dato appuntamento al circolo della frazione a tutti coloro che abbiano voglia di dare una mano a spalare nel comune di Campi Bisenzio, tra i più colpiti della Regione dall’eccezionale ondata di maltempo. L’appuntamento è per le 88.15 davanti ai locali di via via Val d’Elsa, con l’appello "sosteniamo il nostro popolo".