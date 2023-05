Da Empoli a Pisa per rubare giubbotti Arrestato dalla polizia

Presi durante la fuga con i giubbotti rubati. Si tratta dei due soggetti che nella notte hanno messo a segno il colpo ai danni del negozio ’Garaga’ di Pisa. Un cittadino ha dato l’allarme. Sul posto le pattuglie della Questura, mentre nel contempo le telecamere di sorveglianza del centro storico hanno individuato i due che scappavano lungo borgo Stretto. Per correre meglio i due fuggiaschi stavano indossando i giubbotti appena asportati dal negozio. Intanto una pattuglia arrivata sul posto del furto, ha notato gocce di sangue lasciate dai ladri che si erano procurati delle ferite all’atto di arraffare la merce esposta, e un tombino che giaceva a terra, evidentemente utilizzato dai ladri per spaccare la vetrina. Nello stesso tempo la seconda pattuglia ha intercettato e bloccato i due in Corso Italia, nel tentativo di raggiungere la stazione ferroviaria. I due soggetti corrispondevano esattamente alle descrizioni: di colore, vestiti di bianco, con ferite alle mani e con indosso i cinque giubbotti di marca trafugati, del valore di 250 euro ciascuno. I due, entrambi cittadini senegalesi sono un 19enne di Santa Croce, e un 25enne residente a Empoli, che sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Il giudice della direttissima ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 19enne la misura cautelare dell’obbligo di firma alla stazione carabinieri di Santa Croce sull’Arno; per il secondo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Empoli. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa per 3 anni.

C. B.