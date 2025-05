Da Cechov a Luzzati, sul palco i giovani

Due giorni dedicati ai giovani allievi dei laboratori di teatro del Nuovo Teatro Pacini per raccontare il percorso svolto durante l’anno all’insegna del teatro. Bambini e ragazzi suddivisi per fasce d’età saranno protagonisti di “Facciamo come se“ del Teatrino dei Fondi, iniziativa condotta da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli. Sarà il gran finale del corso che ha visto l’attività teatrale come un prezioso strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, superare le proprie paure e timidezze attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici.

Domani alle 18 aprirà il palcoscenico “Amore che vieni, amore che vai“, con gli allievi dai 14 ai 18 anni, uno spettacolo ispirato allo stile della drammaturgia contemporanea francese che esplora i temi dell’amore, in modo ora surreale ora paradossale. Alle 21 sarà la volta de la “Serata Cechov“ del gruppo under 25, ragazzi che sono andati alla scoperta della profondità di temi come solitudine, desiderio e complessità delle relazioni umane.

Sabato alle 15 tocca al gruppo 7-10 anni, con “Le avventure dei tre fratelli“; prendendo spunto dalla novella di Luzzati. Chiude il ciclo, il gruppo dagli 11 ai 13 anni che si esibirà alle 17 di sabato, all’insegna della musica, con “In fissa per Mozart“.