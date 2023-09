Cure palliative e ’falsi’ miti. Un incontro in biblioteca per informare e illustrare

Lo scopo è abbattere i tabù. Anche per questo è stata organizzata per sabato prossimo alla biblioteca di Cerreto Guidi una giornata di sensibilizzazione sul tema delle cure palliative. Obiettivo, informare ed illustrare le attività ed i servizi offerti ai pazienti cercando di sfatare le “false“ credenze che tutt’ora incidono negativamente sulla richiesta e accettazione di questo tipo di assistenza. "Le cure palliative sono ancora associate alla gestione del fine vita o addirittura confuse con il concetto di inutilità o con l’eutanasia – dichiara la dottoressa Cinzia Casini, coordinatrice dell’iniziativa – L’ambivalenza sul significato e il tabù associato alla malattia inguaribile porta ancora a sottovalutare il raggio d’azione potenziale dei servizi di cure palliative sia da parte degli utenti che di parte dei professionisti della sanità. E’ importante diffondere informazioni corrette". L’evento “L’Hospice San Martino si racconta“, in programma alle 8.30 nasce in accordo con il coordinamento aziendale Cure Palliative, diretto dal dottor Andrea Messeri in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore, diretta dal dottor Franco Doni (nella foto) ed il coordinamento sanitario Servizi Zona Empolese Valdarno Inferiore, guidato dal dottor Paolo Amico. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e ai professionisti sanitari.