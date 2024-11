Cura del verde e sicurezza stradale, appaltate le manutenzioni

Il Comune ha proceduto con un affidamento diretto per il servizio di manutenzione ordinaria finalizzato alla messa in sicurezza di diverse strade comunali mediante la sistemazione delle banchine, cigli, fosse, arginature. La ditta è stata individuata. L’amministrazione pone, tra le priorità strategiche della propria azione amministrativa, il miglioramento della qualità urbana d e la tutela e la promozione del verde come elemento qualificante del contesto urbano – si legge nell’atto –, da conseguire con interventi di valorizzazione e, in primis, con attenta ed estesa manutenzione ordinaria delle aree verdi, parchi e giardini attrezzati, nonché di spazi aperti ed aree marginali, per garantirne le funzioni ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria e la piena fruibilità secondo requisiti di sicurezza e di sostenibilità ambientale: "carattere parimenti prioritario rivestono gli interventi di manutenzione del verde presente nelle pertinenze stradali finalizzati a garantire la sicurezza".