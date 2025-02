Cuore Fucecchio, tre punti in rimonta con bomber Sciapi e Cavallini. Adesso i play-off sono ancora più vicini

Fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Iommazzo, Orsucci, Cenci, Ghelardoni, Guerrucci (71’ Cavallini, 85’ Melani)), Geniotal, Agostini (65’ Fiorini), Rigirozzo, Sciapi. All.: Targetti.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Nucci, Casci, Filippi (75’ Fruzzetti), Fall, Leshi, Rossi, El Hadoui, Cecchini, Campani, Grassi, Camaiani (68’ Satti). All.: Vangioni.

Arbitro: Possanzini di Foligno. Reti: 45’ El Hadoui; 60’ Sciapi; 88’ Cavallini.

Note: Espulso Grassi (C) per doppia ammonizione.

FUCECCHIO – Nonostante tre assenze importanti come Lecceti, Taddei e Malanchi il Fucecchio piega in rimonta il Castelnuovo Garfagnana e prosegue la propria rincorsa ai play-off, ora lontani solo due punti. Partita equilibrata e ricca di occasioni che si apre nel segno degli ospiti, pericolosissimi con un colpo di testa alto di El Hadoui. Col passare dei minuti, invece, escono i padroni di casa che costruiscono tre limpide occasioni con Agostini e Sciapi, poi al 43’ gli ospiti falliscono un rigore con Grassi, che poi verrà espulso. Proprio al 45’, però, El Hadoui sfrutta un errore della retroguardia locale per portare avanti il Castelnuovo. Il Fucecchio replica al 60’ con bomber Sciapi, che insacca in spaccata un assist di Guerrucci e sorpassa all’88’ con una punizione del neo entrato Cavallini.