"Cultura e connessioni digitali". C’è posto con il servizio civile. I Comuni cercano volontari

Per i giovani è un’opportunità importante. E per candidarsi siamo agli ultimi sgoccioli. Scade il 26 settembre la possibilità di presentare la domanda di partecipazione per la selezione di 21 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 sul territorio dei Comuni di Santa Croce sull’Arno (ente titolare), Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte. Per il Comune di Empoli saranno tre gli aspiranti volontari selezionati di cui due potranno essere impegnati nel settore biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour: il progetto denominato "Cultura e connessioni digitali" per incoraggiare l’apprendimento e l’innovazione digitale a tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali. Oèppure nell’area ufficio relazioni con il pubblico, ubicato al piano terra del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, nel progetto "Promozione dell’eduzione digtale", un ponte verso i servizi comunali online.

I progetti avranno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su cinque giorni a settimana. L’operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile attualmente pari a 507,30 euro. I bandi Servizio Civile Universale si rivolgono a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni).

Tutte le informazioni utili e la relativa modulistica per partecipare al bando sono disponibili sul sito del Comune di Santa Croce. Info: 0571 389974.