Costruzione della Rsa di Sovigliana. Oggi consiglio comunale decisivo. Il Comitato e la ’protesta silenziosa’

Pochi giorni fa, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità economica delle opere di urbanizzazione dell’area nella quale, secondo le previsioni del Comune, dovrà sorgere la nuova Rsa di Sovigliana. E stasera, nella seduta consiliare che inizierà alle 21.15, i consiglieri saranno chiamati a votare lo schema di convenzione per i nuovi interventi nella zona a seguito delle richieste pervenute dal gruppo Carron (per quanto riguarda la residenza sanitaria) e dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (per quel che concerne invece gli spazi per l’associazione). Si preannuncia un’assemblea consiliare da tenere d’occhio, considerando anche la volontà del comitato "Salviamo la Collina dal Cemento" di attuare quella ’protesta silenziosa’ annunciata qualche giorno fa. Gli esponenti del Comitato hanno accusato l’amministrazione di aver di fatto già deciso il da farsi, manifestando l’intenzione di portare avanti l’iter che porterà alle nuove edificazioni e a ridurre la superficie verde. Il sindaco Daniele Vanni, per contro, aveva fatto presente di aver avuto un confronto con la proprietà a seguito dell’assemblea con i cittadini dello scorso agosto e di aver posto l’accento sul parco inclusivo che sarà realizzato in loco con l’associazione "Vorreiprendereiltreno". E nella delibera di giunta dello scorso venerdì emergono anche i primi dettagli di questo spazio verde, che dovrebbe estendersi su una superficie di circa 2mila metri quadrati. Si apprende altresì che la richiesta da parte del soggetto attuatore per la costruzioni dei due edifici da destinare a residenza sanitaria assistenziale è pervenuta al Comune lo scorso 30 ottobre. E che la previsione urbanistica prevede come opere di urbanizzazione, oltre al parco sopracitato, anche il prolungamento di via Alfieri (che il Comune di Vinci acquisirà a titolo gratuito dal demanio) che vedrà oltretutto la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di una serie di parcheggi. Sarà inoltre realizzata una rotatoria all’intersezione con via Grocco, con le opere di urbanizzazione che sono state stimate per un valore complessivo di circa 1.250.000 euro. A concludere le operazioni, lo studio sul traffico preannunciato dal sindaco di recente, nell’ottica di un’armonizzazione della circolazione anche alla luce delle nuove costruzioni. Ma le posizioni della giunta Vanni e del Comitato appaiono insomma sempre più distanti e sempre più difficili da conciliare.

Giovanni Fiorentino