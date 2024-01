Costi, etichette e consumi. I temi caldi del summit Cia

Costi di produzione, etichette, clima, incertezza sull’andamento dei consumi: tutto il menù, non proprio di buona digestione, sul tavolo della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, con buona rappresentanza empolese, che lunedì 15 gennaio alle 9 si riunisce a Firenze, all’Hotel Hilton Garden Inn di Novoli. “Salvare l’agricoltura per salvare il futuro“ è il titolo e il tema dell’assemblea regionale "che va ad aprire il nostro 2024 – sottolinea il presidente Cia Toscana Valentino Berni – assemblea che rappresenta un momento molto importante per tutta la confederazione e per gli agricoltori toscani. L’agricoltura è sempre più centrale nella società, nelle dinamiche socio-economiche, anche gli ultimi anni lo hanno reso evidente. I costi di produzione in aumento, le crisi internazionali, l’andamento dei consumi, gli eventi climatici e le conseguenze agronomiche, ci impongono di avere una progettualità che possa rispondere al meglio alle esigenze del mondo agricolo toscano, e politica e istituzioni devono contribuire in maniera sempre più incisiva a questo processo".

Vi sarà l’intervento introduttivo di Valentino Berni, presidente Cia Agricoltori Italiani Toscana; quindi, Eugenio Giani, presidente della Regione; senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura; e Stefania Saccardi, vicepresidente dell’esecutivo Giani. Intanto, Confagricoltura Toscana ha espresso "vicinanza" al DBV-Deutscher Bauernverband, il sindacato agricolo tedesco, che dal mese di dicembre sta organizzando manifestazioni di protesta contro i tagli alle agevolazioni al gasolio agricolo. Tema già assai ‘caldo’ anche tra gli agricoltori empolesi (ne aveva parlato il vicepresidente del Consorzio Chianti, Ritano Baragli). "L’aumento del costo dei carburanti – ricorda Confagricoltura – è un problema che mette a rischio la competitività delle imprese agricole europee che, a causa degli elevati standard di produzione, a tutela dei consumatori, hanno costi maggiori rispetto a chi produce fuori Europa. Inoltre, è uno degli elementi che incide maggiormente sul costo del prodotto finito e quindi sul cosiddetto carrello della spesa".