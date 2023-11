Cosa succede per interventi di minor livello L'Asl di Empoli offre un gruppo educazionale e di prima valutazione per prevenire e limitare le complicanze motorie e linfovascolari postoperatorie in caso di interventi mammari. Il gruppo è gestito da fisioterapisti e coordinato da medici specialisti. Valutazione individuale e piano riabilitativo individuale sono forniti immediatamente.