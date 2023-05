"Corte dei Conti, parere negativo"

Anche il Pci Empolese Valdelsa, per bocca della consigliera di Cerreto Guidi Susanna Rovai, interviene sulla vicenda Multiutility, definendola “un’operazione speculativa a danno degli utenti e dei lavoratori“. Le posizioni del Pci sono riassunte nell’intervento che Rovai ha fatto all’ultimo consiglio comunale cerretese che ha approvato il patto parasociale territoriale fra i comuni area ex Publiservizi. "Siamo stati contrari alla Multiutility e saremo contrari a qualsiasi tassello ne costituisca il percorso. Questa Hold.Co avrà un costo che i Comuni sosterranno con la riduzione dei propri dividendi e che avrà effetti negativi sull’erogazione dei servizi ai cittadini". "Sappiamo benissimo tutti – ha aggiunto Rovai – che i Comuni, specie i più piccoli come il nostro, verranno esautorati. Riflettiamo anche sulla delibera del 6 febbraio 2023 del Comune di Vinci, che ha avuto parere negativo dalla Corte dei Conti regionale. Delibera avente come oggetto ”la costituzione di una holding di secondo livello, in correlazione con l’operazione Multiutility”, per la quale la Corte dei Conti Regionale ha scritto che “La sezione non può che esprimersi negativamente“. E’ stato detto che se ci sono degli errori si correggeranno strada facendo. Il punto è che state parlando di beni e servizi essenziali per i cittadini e non state giocando con i mattoncini Lego".