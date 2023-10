Corse storiche di cavalli. Un percorso che cresce

Un incontro per approfondire alcuni degli aspetti legati al progetto della Fondazione Corse Storiche di Cavalli, di cui il Comune di Fucecchio è portavoce. A Sedilo in Sardegna, si è tenuto un momento di confronto tra i vari attori coinvolti al fine di discutere gli sviluppi e la crescita di un percorso che punta a valorizzare i Palii d’Italia. A rappresentare il Comune di Fucecchio, e la costituenda Fondazione delle Corse Storiche d’Italia, è stato l’assessore al Palio Daniele Cei, che ha preso parte all’incontro in cui sono intervenuti, oltre al sindaco di Sedilo Salvatore Pes, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il sindaco di Fonni Daniela Falconi, il veterinario e referente Asl Peppe Sedda ed Eugenio Tamburrino, referente del Palio di Feltre. Presente anche Tommaso Di Paolo, funzionario giuridico del Ministero della Salute. "Un appuntamento importante in cui è emersa una grande determinazione nel voler portare fino in fondo questo percorso – spiega l’assessore Daniele Cei -. Di particolare rilievo è stata la disponibilità mostrata dalla Regione Sardegna di entrare a far parte della Fondazione e collaborare con la Regione Toscana per valorizzare sempre più questo progetto".