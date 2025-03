Corse di primavera, un successo. È la prima prova verso il Palio. Ecco fantini e cavalli in evidenza

Prime strategie e studio delle accoppiate. Sale la febbre da Palio, benvenuta all’edizione numero 44. I popoli delle 12 contrade si preparano alla sfida. Nonostante l’incognita meteo è filato liscio il primo appuntamento con le Corse di Primavera. Una Buca gremita - quasi un migliaio i presenti paganti tra appassionati e addetti ai lavori arrivati da diverse città d’Italia, Siena in primis - ha accolto il tradizionale evento che precede il Palio di Fucecchio. Settanta cavalli in corsa e nessun colpo di scena durante le dieci batterie di ieri; occhi puntati sulla pista di piazza Aldo Moro per l’intera giornata. A partire dalle 10 e fino alle 16,30 protagonisti i cavalli in corsa che potranno poi essere selezionati per la tratta in vista della gara del 18 maggio.

Ad aggiudicarsi la prima sessione Alba solare con Carlo Sanna. Da segnalare Blue Star, un nome e una conferma, probabilmente la cavalla più ambita. È la vincitrice in carica, la sua galoppata l’anno scorso ha portato il successo in Porta Raimonda; anche ieri la mezzosangue della scuderia Sampieri-Muratori ha conquistato la prima posizione nella seconda batteria, ben montata da Antonio Mula. Nelle corse successive si sono piazzati in testa Bonvoyage con Mattia Chiavassa (terza batteria) ed Enalotto Super con Gavino Sanna (ad oggi il fantino più ambito). L’accoppiata vincente della quinta batteria è quella formata da Dubbio con Valter Pusceddu, nella sesta ha lasciato il segno Dididomodossola con Francesco Caria (vincitore dell’ultimo Palio su Blue Star) mentre nella settima a distinguersi è stato – dopo una notevole rimonta – Ceccobiondo con Dino Pes. Divino amore con Giovanni Atzeni ha trionfato nell’ottava batteria, dedicata al compianto Lorenzo Viti, veterinario fucecchiese e contradaiolo di Porta Raimonda, scomparso prematuramente lo scorso anno. In testa nella nona batteria, Debardu con Alessio Migheli che ha vinto anche la decima su Zia zelinda, protagonista assoluta dell’edizione 2023. Il fantino si regala così una doppietta che denota un ottimo stato di forma.

Soddisfatto anche il presidente dell’Associazione Palio delle Contrade di Fucecchio. "Belle batterie e tutte combattute – ha commentato Nicolò Luca Cannella –. I capitani hanno notato miglioramenti nei tempi rispetto allo scorso anno, la pista è in condizioni ottimali. Velocità e qualità non mancano. La macchina organizzativa non ha avuto intoppi, tutto si è svolto secondo i tempi previsti". Una batteria ogni mezz’ora senza incertezze e soprattutto, nessuna caduta. L’appuntamento con la seconda sessione delle Corse di Primavera è per lunedì 21 aprile.

Y.C.