Corsa al più bello d’Italia Filippo ora punta in alto "Sogno di fare l’attore"

Lui si chiama Filippo Galletti, ha 25 anni, lavora a Santa Croce e si occupa di logistica. Vive a Fucecchio e adora il tennis che pratica da quando aveva cinque anni. Ma ha un sogno nel cassetto: svegliarsi un giorno sul red carpet del Festival di Venezia. Ora la grande opportunità: Filippo è tra i 95 prefinalisti di Mister Italia 2023 provenienti da tutta Italia e che stasera a Giulianova si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma due sere dopo allo stadio del Mare di Pescara. Filippo in Abruzzo potrà quindi andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco di Pescara sabato 26 agosto ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di ’Miss Grand Prix’. Mentre si sta preparando a partire per il concorso abbiamo rivolto alcune domande a Galletti.

Filippo ci spiega com’è arrivato qui?

"Ho sempre guardato con interesse il mondo della moda e dello spettacolo, ma non mi sono mai buttato".

Poi cosa’è successo?

"Famiglia, amici, fidanzata, mi hanno spinto, mi hanno spronato a giocare la carta. Mi hanno detto “sei un bel ragazzo ed è l’ora di provarci“. E così ho fatto".

Lei che tipo è?

"Sono un tipo sportivo, faccio molto sport, il tennis in particolare a livello agonistico: ho iniziato che avevo appena cinque anni ed ho avuto anche esperienze come maestro. Ma faccio anche molta palestra. Credo che quella che ho davanti sia davvero un bella opportunità. Poi c’è da capire come va. E’ una bella scommessa, per la quale mi sento pronto".

E se dovesse andare bene, lei sarebbe disposto a cambiare vita?

"Diciamo che se si presenterà un’opportunità vera sarò pronto a coglierla e a buttarmi. Per opportunità intendo, ovviamente, quell’occasione che può catapultarmi in qualcosa di serio e di concreto".

Il sogno nel cassetto?

"Sfilare al Festival di Venezia e diventare un vero attore o un vero modello".

Carlo Baroni