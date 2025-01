Cordoglio per Palatresi. L’anima del Bar Giuliano

Vasto cordoglio in tutta la zona per la morte Ernesto Palatresi. Lui, come il suo bar, per i ragazzi di diverse generazioni, è stato una istituzione. Tutti infatti, in un modo o nell’altro, in quella serate lunghissime di gioco e di ritrovo con gli amici si sono imbattuti in Ernesto Palatresi, titolare del Bar Giuliano a Fucecchio insieme alla moglie. Erano gli anni – specie gli ’80 – in cui ancora il bar era un punto di riferimento e, il Bar Giuliano era conosciuto ben oltre i confini di Fucecchio. Palatresi – abbiamo appreso – aveva iniziato a stare dietro il bancone a 17 anni a Milano, dove gli zii avevano una trattoria. Oltre che un barista eccezionale con sorriso, educazione e disponibilità – ricordano in tanti in queste ore anche sui social – era una persona speciale, ed ai ragazzi di ogni età, come ai tantissimi clienti, che frequentavano il locale ha voluto veramente bene. E tutti si ricordano di lui.