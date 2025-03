Controlli intensivi a Fucecchio: carabinieri sequestrano droga e armi nei boschi

Fucecchio, 28 marzo 2025 – Controlli a tappeto dei carabinieri nella zona di Fucecchio, specie nel noto comprensorio delle Cerbaie, punto di attrazione per acquirenti di droga provenienti dalle province vicine di Pisa, Pistoia e Lucca. I pusher, per sfuggire alle autorità, hanno costruito rifugi di fortuna che utilizzano come basi operative.

Nel marzo 2025, i Carabinieri di Empoli hanno intensificato il pattugliamento territoriale con dieci interventi mirati, mobilitando sia il personale locale della stazione Carabinieri di Fucecchio, sia tre Squadre di Intervento Operativo del VI Battaglione Toscana, coadiuvati da unità aeree di Pisa. L'uso dell'aeroplano ha dato avvio a un progetto innovativo di mappatura dall'alto, pensato per identificare le vie di fuga dei trafficanti.

Nell'arco dell'ultimo mese, sono state fermate e identificate 90 persone e 48 veicoli, di cui due multati per irregolarità amministrative; sono state effettuate sei perquisizioni personali e sequestrati circa 200 grammi di hashish, sostanza che un pusher nordafricano ha abbandonato nel precipitoso tentativo di fuga attraverso le "padule" di Fucecchio.

Numerosi accampamenti sono stati sgomberati e circa 500 chili di rifiuti, inclusi materiali speciali come batterie per auto, sono stati smaltiti. Inoltre, sono emerse armi e oggetti potenzialmente offensivi. Durante queste operazioni, è stato localizzato un cittadino straniero già destinatario di un foglio di via emesso dal Questore di Firenze, che è stato quindi denunciato e allontanato. Parallelamente, due cittadini italiani sono stati segnalati per aver infranto le norme sulla custodia delle armi con il conseguente sequestro di una pistola e cinque fucili da caccia.