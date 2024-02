Controlli alla stazione. Polizia e cinofili in campo

Una presenza rassicurante tra i pendolari della stazione ferroviaria di Empoli e tra chi, più in generale, frequenta il quartiere stazione. Anche ieri in molti hanno notato il presidio in uno dei punti, per definizione, per critici della città da parte di una volante della polizia di Stato e di un mezzo speciale dell’unità cinofila. Gli agenti hanno sorvegliato la zona a lungo nel primo pomeriggio effettuando controlli a campione e, al contempo, facendo da deterrente. Il tema sicurezza del resto è, in queste settimane più che mai, al centro del dibattito cittadino (politico, bipartisan, e non solo) con i residenti che si dimostrano sempre più attenti.