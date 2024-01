Contributi per l’affitto. La graduatoria

È stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi al contributo a integrazione dei canoni di locazione (fondo affitti) per l’anno 2023.

Coloro che risultano presenti nella graduatoria definitiva devono presentare all’ufficio sportello sociale-casa del proprio Comune entro e non oltre il 15 febbraio, copia delle ricevute di pagamento o una dichiarazione rilasciata dal locatore per il canone di locazione riscosso nell’anno 2023. Per informazioni o chiarimenti in merito è possibile rivolgersi allo Sportello Casa del Comune di Fucecchio al numero 0571 268501 (lunedì, mercoledì e venerdì in orario 10-13).