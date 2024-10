Conto alla rovescia per la tradizionale fiera con decine di bancarelle

Novembre, per Fucecchio, significa fiera. Una tradizione, importante e partecipatissima da tutto il Valdarno. La città si sta preparando. Un evento con decine di bancarelle che occuperanno le vie del centro e i negozi saranno aperti anche durante i giorni festivi. In piazza Aldo Moro, per la gioia dei più giovani, arriverà il luna park. La fiera di Fucecchio nasce nel ‘900 come fiera del bestiame, quando centinaia di persone arrivavano da tutta la Toscana per acquistare e vendere animali, nel corso degli anni si è trasformata in fiera delle merci, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il Comune avvisa che gli operatori economici abilitati possono presentare domanda di partecipazione alle operazioni per la tradizionale Fiera che si svolgerà a Fucecchio nei giorni 1, 3, 5, 7, 9 e 10 novembre dalle 8 alle 20. Le domande devono pervenire entro e non oltre le 13 del giorno 23 ottobre. Per informazioni si può contattare i numeri: 0571 268264 - 269 - 271.