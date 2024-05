Consorzio di bonifica, è tempo di elezioni: si rinnova la dirigenza

Il prossimo ottobre tempo di elezioni anche per il rinnovo della dirigenza del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, presieduto oggi da Marco Bottino (nella foto). Negli ultimi tre anni, il consorzio ha investito circa 4 milioni di euro per la sicurezza della bassa Pesa e dell’Arno nella media valle, con ‘epicentro’ il territorio di Montelupo Fiorentino. E ha investito tanto anche in Valdelsa. Con il decreto di indizione dei giorni scorsi, si è dato avvio al procedimento elettorale per il rinnovo dell’assemblea del consorzio da cui emergerà anche il nuovo presidente. Le elezioni in programma da martedì 1 a sabato 5 ottobre rappresentano un momento importante per l’ente: i consorziati sono infatti chiamati a scegliere la squadra che guiderà il consorzio nel prossimo quinquennio, raccogliendo sfide cruciali per il futuro del territorio dal punto di vista del rischio idraulico che ambientale e delle emergenti necessità irrigue.

Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, come gli altri cinque consorzi di bonifica della Toscana, va al voto per eleggere 15 membri dell’assemblea, il 53% dei componenti; i restanti 13 vengono nominati dal consiglio delle autonomie locali (12) e dalla Regione (1). Ai membri dell’assemblea, che restano in carica per 5 anni, non spetta alcun compenso; tra questi viene proclamato, nel corso della prima assemblea, il presidente.

Il secondo passaggio è stata poi la pubblicazione del 29 aprile dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto sul sito del Consorzio, (www.bonificalvoto.toscana.it) e in consultazione presso gli uffici di ciascuno dei 62 comuni ricompresi in tutto o in parte nel Comprensorio di Bonifica 3, ovvero il Medio Valdarno.

A.C.