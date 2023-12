Congresso Italia Viva, Beatrice Bartolini eletta presidente

Tempo di scelte per Italia Viva. In vista delle elezioni amministrative in programma nel 2024, in ogni territorio il partito di Matteo Renzi sta svolgendo i suoi congressi. A Capraia e Limite nei giorni scorsi, presso la Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina, è stata eletta presidente Beatrice Bartolini, coordinatrice uscente, da sempre sostenitrice di Matteo Renzi e impegnata con diversi ruoli nella vita civile di Limite sull’Arno.

"Beatrice Bartolini, ringraziando per l’elezione – fa sapere Italia Viva – ha posto come obbiettivo della sua presidenza un maggiore radicamento di Italia Viva nel territorio e ha annunciato che a breve sarà formata una cabina di regia per far crescere Italia Viva all’interno del Comune e per far conoscere i valori liberali riformista del partito". Il conto alla rovescia verso le prossime elezioni dei sindaci è già iniziato e la neo presidente di IV di Capraia e Limite, in vista dei prossimi appuntamenti, ha invitato i cittadini a contattarla e a contribuire alle proposte che il partito porterà nelle elezioni amministrative ed europee.