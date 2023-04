Conferenza all’Auser dedicata alla vita di Edith Stein

L’Auser di Montelupo organizza per oggi alle 17 al Mmab una conferenza incentrata sul libro "Edith Stein: una rosa d’inverno", a cura della professoressa Sandra Troilo. Nel volume si analizza il film scritto e diretto da Joshua Sinclair in cui si racconta l’itinerario culturale e umano di Edith Stein, la grande intellettuale tedesca assassinata ad Auschwitz dai nazisti e canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 1998. Nelle pagine della sceneggiatura, accompagnate dalle fotografie di Vittorio Storaro, emergono la spiritualità, l’umanità e il travaglio interiore della protagonista, il "passaggio" al cattolicesimo e la consapevolezza di appartenere al popolo ebraico e a quello cristiano. L’introduzione di Francesco Alfieri documenta l’accuratezza filologica del testo di Sinclair e la sua coerenza con i principi alla base del pensiero filosofico e pedagogico di Edith Stein: la centralità della persona e la ricerca della verità nella apertura alla relazione e alla alterità. Il prossimo incontro è in programma mercoledì 12 aprile, quando sarà la volta del romanzo poliziesco "Non mollare Caterina" di Renato Campinoti, con la poetessa e scrittrice Maila Meini.