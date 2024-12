Conclusi i lavori all’argine. Adesso l’Arno è più sicuro. Scatta il monitoraggio aereo

Arno più sicuro all’altezza dell’Ambrogiana. Si sono sostanzialmente conclusi i lavori condotti dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Adesso, superata questa fase, si passa al monitoraggio aereo del nuovo assetto della zona, proprio come complemento dell’operazione costata 700mila euro. Quest’ultima verifica è stata disposta dal Comune di Montelupo Fiorentino.

Si è trattato della stabilizzazione della sponda dell’Arno sotto la Villa Medicea, dove oltretutto vi è stata la ricostruzione dello sbocco di un fosso minore che insieme alle piene dell’Arno aveva causato un pericoloso cedimento di sponda: si è proceduto – come già fatto sapere dal Comune – alla realizzazione della scogliera e della struttura a gradoni secondo una soluzione concordata con la Soprintendenza e compatibile con il pregio paesaggistico dell’area.

Si è lavorato anche sulla foce della Pesa in Arno, a Puntazza, dove il Consorzio di Bonifica è intervenuto per ripristinare le sponde danneggiate in prossimità delle ultime due briglie del torrente.

E’ stata altresì realizzata un’ampia rampa di accesso al corso d’acqua per favorire sia la manutenzione del tratto terminale sia l’accesso per la fruibilità estiva da parte della popolazione, la cosiddetta ’spiaggia’ montelupina. Quanto alla Bonifica, ieri sera con la prima riunione della nuova assemblea si è dato il via libera al quinquennio della presidenza di Paolo Masetti secondo l’esito delle elezioni dello scorso ottobre.

Andrea Ciappi