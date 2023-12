Concerto comico. Arie classiche tra gag e magie

CASTELFIORENTINO

Un fine anno in compagnia della musica e all’insegna del divertimento. Questo quanto attende chi domenica prossima deciderà di sedersi sulle poltroncine del Teatro del Popolo di Castelfiorentino per assistere alle 22 allo spettacolo “Meglio Tarde che mai“ di Rita Pelusio, che ne cura anche la regia, Franca Pampaloni e Luz Pierotto con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri. Una volta erano un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa, le due anziane concertiste Ada e Elsa, dal glorioso passato, tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il loro storico repertorio. Sono un po’ arrugginite nei movimenti e anche un po’ dure d’orecchie ma le mani no: quelle, agili come un tempo, volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici e moderni, magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Come il vecchio motore di una fuoriserie, dopo un inizio in po’ singhiozzante le due vecchiette si scatenano e tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. Il risultato è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole, sonorità inedite alternate ad arie classiche, in esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose, surreali e trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età.

Lo spettacolo ha vinto il “Gran Premio dello Spirito 2015” e il premio “Lavori in Corso 2007“ del Festival del Ticino, oltre ad essere finalista nello stesso anno del concorso “Cantieri di Strada. Inoltre è stato selezionato non solo per la 52esima edizione della Ktv Kultur Boerse di Thun in Svizzera, ma anche per la prima edizione dell’International Showcase Open Street Festival 2010, andato in scena a Montegranaro, in provincia di Fermo nelle Marche.