Commosso addio a Massimo Talini. In tanti presenti per l’ultimo saluto: "Si è sempre speso per la comunità"

Dolore e commozione. Ma anche il ricordo di un uomo che si è sempre speso per la comunità. E che con il suo impegno ha segnato il territorio. Si sono svolte ieri con una larga partecipazione, le esequie di Massimo Talini con una cerimonia civile al cimitero di Ponte a Cappiano. Accorata e toccante la lettera letta da Eluisa Lo Presti compagna di vita di Talini. Successivamente – si apprende – hanno portato testimonianze sulla figura di Talini Ido Banti, Sara Matteoli e altri con un intervento conclusivo del sindaco di Fucecchio Emma Donnini. Presenti anche il consigliere regionale Sostegni, il senatore Parrini, l’ex sindaco di vinci Faenzi. Talini, infatti, significava molto per Fucecchio. Il suo impegno politico e il suo altruismo a favore degli altri erano due dei tratti distintivi che lo hanno sempre caratterizzato. Aveva, 66 anni da compiere a novembre, e un malore improvviso se l’è portato via. Talini era stato militante prima nel Pci, poi nel Pds, nei Ds e nel Pd e aveva ricoperto la carica di consigliere comunale e poi quella di assessore con il sindaco Claudio Toni.

Candidato alle primarie per sindaco del 2014, è stato anche segretario della federazione Empolese-Valdelsa dei Ds dal 2001 al 2007. Talini - inoltre - era anche fratello di Florio, ex sindaco morto prematuramente nel 2007. Un politico Talini, ma anche uomo di cultura, portatore di istanze di solidarietà. Negli ultimi anni aveva dedicato molto impegno nel doposcuola "Ali d’oro" con sede al circolo Pacchi e in collaborazione con l’Associazione Popoli Uniti: in questa missione metteva molta competenza e altrettanta dedizione. Un mondo – Casa del popolo, Fondazione I Care e Ortolani Coraggiosi – cooperativa Sinergica, di cui è presidente la compagna di Talini, la dirigente medico Eluisa Lo Presti – che in queste ore si è stretto alla famiglia ed ha manifestato il cordoglio per la perdita di un punto di riferimento prezioso. Anche durante la campagna delle primarie Pd a Fucecchio nel 2014 – è stato ricordato in questi giorni – Talini dedicò particolare attenzione al tema dei diritti. Nel suo lungo impegno sul territorio è stato anche promotore di incontri letterari, fine lettore, acuto osservatore politico. La sua scomparsa lascia un grande vuoto come ha sottolineato anche la sindaca Donnini il giorno della scomparsa.

C. B.