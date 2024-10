Collegamento con la FiPiLi?: "Via Filicaia è impraticabile"

"Abbiamo più volte presentato in consiglio interrogazioni sull’argomento, negli scorsi anni. Ma il problema persiste da decenni e ci chiediamo come sia possibile non fare nulla per prevedere un intervento per rendere la via totalmente percorribile". Lo hanno affermato Simone Barontini e Bruno Ciattini, rispettivamente consigliere comunale del gruppo di centrodestra e coordinatore di Forza Italia, ponendo l’accento sullo stato di via Filicaia. Una strada, che rappresenterebbe in condizioni ideali il percorso più agevole fra Cerreto e la Fi-Pi-Li, che ai detta dei due esponenti del centrodestra non è mai stata completata. "Nel 1972 vennero stanziati per l’opera, a quanto ci risulta, 50 milioni di lire – hanno proseguito Ciattini e Barontini –, ma la strada continua ad essere di fatto inagibile, essendo adatta al transito veicolare solo in alcuni tratti. Si tratterebbe di un impegno economico notevole ed è chiaro che il Comune non possa sostenerlo. Ma che chi amministra non si sia riuscito in tutto questo tempo ad intercettare finanziamenti per poter attuare questa operazione necessaria, secondo noi è assurdo".

Il tratto di strada in questione si estende per circa due chilometri e mezzo, indicativamente dalla SP11 sino a Cerreto capoluogo. I due rappresentanti del centrodestra hanno inoltre segnalato un’altra problematica collaterale, riguardante presunti abbandoni di rifiuti proprio in via Filicaia. "Una situazione che è legata proprio al mancato intervento risolutivo in termini di circolazione veicolare – hanno continuato – ci sono stati segnalati scarti di lavorazione abbandonati nei tratti in cui l’accesso ai veicoli è di fatto impossibile, ma non solo. Chiediamo un intervento anche sotto questo profilo. E anche per questo, il centrodestra presenterà un’interrogazione in una delle prossime sedute del consiglio comunale. Anche alla luce della novità di via del Lungo, che di via Filicaia rappresenta di fatto la parte alta".

L’ordine del giorno dell’ultima seduta consiliare prevedeva infatti un punto riguardante via del Lungo la declassificazione di un tratto di vecchio tracciato strada vicinale proposta da un’azienda del territorio. Si creerebbero quindi due strade per circa cento metri, prima di ricongiungersi: una sarebbe utilizzata esclusivamente dai mezzi dell’impresa, l’altra sarà aperta al normale traffico veicolare e potrà essere usata dagli automobilisti che si recano a Bassa. Ma chissà che in futuro non possano esserci novità anche per via Filicaia.

G.F.