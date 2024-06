Tamponamento in FiPiLi, lunghe code tra Empoli e Santa Croce

Empoli (Firenze), 15 giugno 2024 – Mattinata di passione per chi viaggia in FiPiLi. A causa di un tamponamento tra gli svincoli di Empoli Ovest e Santa Croce sull’Arno, si sono formate lunghe code in direzione mare.

In base a quanto appreso, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 9,30. Le cause sono ancora da chiarire, ma non dovrebbero esserci feriti gravi. In ogni caso, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi, il traffico risulta rallentato.

Le code, per chi si è mosso in direzione mare, hanno raggiunto i 6 chilometri.