Città del Vino. Montespertoli protagonista

Le "Città del Vino" si sono date appuntamento a Menfi, in Sicilia, per la grande convention di fine anno. Tra queste, è come di consueto di spicco Montespertoli, centro di massima produzione della Docg Chianti con oltre 100mila ettolitri annui su un totale fra 700 ed 800mila. E’ stata l’occasione per fare il punto sul mondo-vino, con le ultime novità della vendemmia ’turistica’ - che adesso viene normata - e delle etichette ’da interrogare’ e, quindi, con potenzialità di realtà aumentata. "Il 2023 è stato anno proficuo", come ha sottolineato il presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, Angelo Radica: "L’anno si conclude positivamente e l’associazione ha registrato l’ingresso di oltre trenta Comuni nuovi associati. Inoltre, siamo molto orgogliosi del raggiungimento di un altro risultato straordinario che si perseguiva da tempo ovvero disciplinare la vendemmia turistica. Oggi il turista, cerca di fare esperienze sempre più innovative e non a caso si parla di turismo esperienziale. Noi, il 12 luglio scorso con la sottoscrizione di un protocollo di Intesa con l’Ispettorato del Lavoro abbiamo dato la certezza alle aziende enoturistiche di poter ospitare turisti che vogliono fare la vendemmia". Presentato ‘ARealchemy’, progetto di realtà aumentata applicato al mondo dell’enoturismo.