Cinque giorni intensi tra storia e memoria ai campi di sterminio

Un viaggio della memoria che ha lasciato il segno quello che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca e dell’istituto Checchi insieme ai coetanei delle altre scuole dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa. Accompagnati dalle professoresse Michela Rosmarini e Rossella Fabiani, dal vicesindaco Emma Donnini e da due testimoni straordinari come Vittorio e Luciano Nencioni, gli studenti, ognuno dei quali ha ricevuto la copia del diario di Nedo Nencioni a cura di Rosaria Parri, sono partiti lo scorso 3 maggio. Così hanno vissuto cinque giorni davvero intensi in cui hanno visitato Mauthausen, il castello di Hartheim, i sottocampi di Gusen e Ebensee e la risiera di San Sabba a Trieste, oltre a partecipare al Memorial internazionale di Gusen. Un viaggio per il quale il primo ringraziamento – spiega una nota – va ad Aned e a tutte le scuole che hanno partecipato.