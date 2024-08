Cinema sotto le stelle con ’La chimera’

Si avvia verso la conclusione il cartellone di ’Mignon sotto le stelle’, il programma estivo di cinema all’aperto che a partire dallo scorso 10 luglio tutti i mercoledì e i giovedì di ogni settimana ha dato la possibilità di vedere un film al di fuori della canonica sala cinematografica. Questa settimana, penultima di proiezione, si parte stasera alle 21.30 con ’La chimera’ di Alice Rohrwacher con tra gli altri Josh O’Connor (nella foto). È la storia di un archeologo britannico, che viene coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi.

Domani alla stessa ora toccherà a ’Cattiverie a domicilio’, commedia diretta da Thea Sharrock e interpretata da Olivia Colman e Jessie Buckley. La pellicola è ambientata nel 1922 e racconta di come le abitanti del piccolo paesino di Littlehampton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, si ritrovino da un giorno all’altro a ricevere lettere scandalose e oscene. In breve tempo si diffonde nella comunità la voce secondo cui dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l’intraprendente e single Rose Gooding. La vicina di casa della donna, profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale. A causa delle accuse, però, Rose rischia di perdere la custodia di sua figlia, ma prima che ciò possa accadere un gruppo di donne si propone di investigare per risolvere il mistero.