Cinema Mignon, proiezioni in sala: "L’obiettivo è riaprire fra un anno"

"A che punto siamo? Siamo in attesa dei capitolati, che dovrebbero arrivarci dall’ingegnere incaricato del progetto. L’obiettivo resta quello di far sì che fra un anno, in questo periodo, il Mignon possa essere aperto". Lo ha fatto sapere Luca Giannoni, presidente dell’associazione Cinema Mignon Csc, tirando le somme sullo stato d’avanzamento di un’operazione che i cinefili (e non solo) attendono da tempo. Da quando la sala coperta dello storico cinema di via Baccio da Montelupo, inaugurato negli anni Cinquanta e per decenni vero e proprio riferimento per gli amanti del cinema d’essai, ha chiuso i battenti: era il marzo del 2020, il lockdown per il Covid era appena iniziato e a quei tempi pochi potevano immaginare che nulla sarebbe più stato come prima. Oltre alle restrizioni imposte dalla pandemia, a complicare il quadro arrivarono alcune problematiche strutturali evidenziate dall’edificio, che non permisero la definitiva riapertura.

Prima di alzare nuovamente la saracinesca è a quanto pare necessario effettuare una serie di lavori di consolidamento della struttura e di ristrutturazione 300-400mila euro, con la parrocchia di San Giovanni Evangelista (titolare dell’immobile che ospitava il Mignon) che si era detta già nei mesi scorsi intenzionata a chiedere l’accensione di mutuo proprio per finanziare il cantiere. E il 2025, sotto questo aspetto, dovrà per forza essere un anno cruciale.

G.F.