Cinema Excelsior. C’è Pieraccioni tra il pubblico

EMPOLI

Una famiglia insolita che si ritrova per esaudire l’ultimo desiderio dell’anziano padre. Il tutto, condito in salsa rigorosamente toscana. La pellicola è in programmazione da giovedì scorso in città. Ed è già stato un weekend di successo al botteghino, per Leonardo Pieraccioni, volato in vetta alle classifiche con “Pare parecchio Parigi“. Se l’ultima prova del regista e attore toscano, ha conquistato all’esordio il pubblico italiano, venerdì prossimo saprà di certo riservare belle sorprese a quello empolese. L’appuntamento è da non perdere. Al Cinema Excelsior di via Ridolfi infatti, alle 19, chi acquisterà il biglietto per sedersi in sala godendosi la proiezione avrà anche la possibilità di incontrare il mattatore fiorentino. Prosegue da Empoli, dunque, il tour che vede il regista in giro per la Toscana per la promozione del nuovo film. Una formula (quella dell’incontro con il comico, seguito dal “buio in sala“) che sta registrando il tutto esaurito ad ogni tappa.

Con “Pare Parecchio Parigi“ Pieraccioni torna sul grande schermo a due anni di distanza da “Il Sesso degli Angeli“ con una commedia ispirata a una storia realmente accaduta, quella dei fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, e l’immancabile Massimo Ceccherini. Microfono alla mano, venerdì Leonardo Pieraccioni parlerà del suo ultimo lavoro raccontando aneddoti e curiosità, ma sarà anche a disposizione per domande (e magari foto e autografi), interagendo con i presenti e muovendosi in sala, tra la gente. "Un’occasione importante per noi empolesi e per il cinema in generale – dicono con entusiasmo dal Cinema Excelsior – Per riportare sulle poltroncine rosse un po’ di pubblico. Se venerdì ad accogliere Leonardo la sala sarà piena, saremo davvero contenti".

Y.C.