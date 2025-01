Cinema d’autore. Un anno al Mmab tutto da vedere

Il grande cinema sbarca in biblioteca. Di nuovo. Torna infatti a Montelupo la rassegna "Cineforum al Mmab", realizzata in collaborazione con l’associazione Mignon, un’occasione per esplorare e apprezzare i migliori film del grande schermo all’interno di un luogo culturale importante per la cittadinanza. Saranno dieci gli appuntamenti cinematografici, fino a maggio, che spazieranno tra diversi generi e tematiche. Quest’anno il programma è particolarmente ricco e variegato, con una selezione di pellicole che non solo esplorano opere di grande valore artistico ed intellettuale, ma che si collegano anche alla celebrazione di eventi storici significativi e a tematiche sociali sempre attuali. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21 con ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il primo titolo in cartellone è "Full Monty – Squattrinati organizzati" di Peter Cattaneo, che verrà proiettato giovedì 16 gennaio. Si tratta di una brillante commedia vincitrice di un premio Oscar che è riuscita a mettere a nudo i problemi economici e sociali del proletariato inglese. Siamo a Sheffield, città dell’acciaio decisamente in decadenza. Vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, si improvvisano spogliarellisti per guadagnare qualche sterlina. Tra risate, imbarazzi e momenti di profonda introspezione, questi uomini, ognuno con le proprie insicurezze e sogni, si ritrovano a confrontarsi con la loro virilità e le aspettative sociali.

Gennaio si chiuderà lunedì 27, in occasione del giorno della memoria, con "La zona d’interesse" di Jonathan Glazer, mentre il 6 e il 20 febbraio spazio rispettivamente a "Le otto montagne" e "Zootropolis". A marzo invece la rassegna proseguirà con "Il delitto Matteotti", il 6, e "I tempi moderni", il 20. "Smetto quando voglio" e "Palazzina Laf" sono i titoli in programma il 10 e il 17 aprile, mentre a maggio si chiude l’8 e il 22 con "Due giorni, una notte" e "Tra le Nuvole".

Per informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 0571 917650.