"Ci aiuterà a ottimizzare ancora di più il lavoro"

Un nuovo strumento, quindi, che fa dell’Empoli una società sempre più attenta all’evoluzione tecnologica. "Da tempo lavoriamo con il nostro main sponsor Computer Gross per sostenere con la tecnologia le nostre performance – ha dichiarato la vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli Football Club, Rebecca Corsi –. Adesso abbiamo la possibilità di innovare grazie all’intelligenza artificiale di un partner di assoluto rilievo come IBM. Lo scouting è per noi di primaria importanza e avere la possibilità con le tecnologie attuali, di individuare i nostri futuri talenti in modo sempre più rapido e preciso è un vantaggio non di poco conto. Grazie a Computer Gross, un vero e proprio partner da oltre venti anni, sempre vicino alle sorti della nostra squadra e primo tra i tifosi azzurri, possiamo lavorare con uno dei leader di settore per creare uno strumento che possa migliorare quanto già in nostro possesso e che, ne siamo convinti, ci porterà ad ottimizzare ancora di più il nostro lavoro".